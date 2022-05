SuperEnalotto, a Moliterno centrato un “5” da oltre 32 mila euro

La Basilicata sfiora il “6” dei record al SuperEnalotto: nel concorso del 26 maggio, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 32.599,55 euro. La giocata vincente è stata registrata presso il bar di via G.Amendola 379/B a Moliterno, in provincia di Potenza. Il Jackpot, intanto, sale 211,7 milioni di euro – nuovo primato nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata più di un anno fa, il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Basilicata il “6” è stato centrato una sola volta, nel 2000 in Val d’Agri a Marsicovetere: fruttò una vincita di 1,7 milioni di euro.