Stop cibo sintetico: un successo a cui ha contribuito anche Coldiretti Basilicata

“C’è anche un pò di Basilicata nel successo ottenuto con lo stop al cibo sintetico deciso dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni che di fatto si è schierato contro latte, bistecche e pesce creati in laboratorio”. E’ quanto fa sapere Coldiretti di Basilicata, nel commentare la proposta di legge approvata in Cdm, a firma del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del collega della Salute Orazio Schillaci, che vieta agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, o anche vendere, detenere per commercio, importare, produrre per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. “Una decisione arrivata anche grazie alla petizione anti cibo sintetico voluta da Coldiretti – continua l’organizzazione agricola lucana – che, nella sola Basilicata, ha raccolto oltre 6 mila firme e che ha visto, attraverso le decine di assemblee e iniziative organizzate sul territorio lucani, l’adesione oltre che di migliaia di cittadini , anche di rappresentanti del mondo delle istituzioni, della Chiesa, del sociale. E’ un grande traguardo di cui anche noi lucani dobbiamo andare fieri, perchè l’Italia è il primo Paese ad avere applicato una norma simile. Il Made in Italy a tavola messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico vale quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio e 10mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica. Una rete diffusa lungo tutto il territorio che – conclude la Coldiretti lucana – viene quotidianamente rifornisce i consumatori italiani di prodotti alimentari che nascono da una tradizione green millenaria legata ai territori”.