Staffetta per il clima: per la Basilicata evento il 27 marzo organizzato dal CEAS Museo del Lupo

Il WEEC Italia – Educazione Sostenibile partecipa alle iniziative di “All4Climate – Italy2021’’, il calendario di appuntamenti promossi dal Ministero della Transizione Ecologica che stanno avendo luogo in tutta Italia.

La quinta tappa della Staffetta per il Clima per la Basilicata si terrà online in il 27 marzo alle ore 15:30

L’evento è organizzato dal CEAS Museo del Lupo e vedrà protagonista il fiume. Interventi:

– IL FIUME CONTA! Giovanna Petrone e Silvia Sgrosso CEAS Viggiano

– ACQUA, RISORSA INVISIBILE Antonio CONTE – Dip. Bioscienze e Territorio Unimol – Università degli Studi del Molise – University of Molise, Sub Commissario Ente Parco Nazionale Appennino Lucano

– I CONTRATTI DI FIUME IN BASILICATA. Verso i Contratti di fiume delle Valli del Noce e del Sinni. Gianluca Cirelli – Consulente tecnico Ambientale FLAG Coast to Coast

L’evento online sulla pagina facebook WEEC Italia – Educazione Sostenibile