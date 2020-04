Sportello di ascolto psicologico gratuito a Paterno

La Pro Loco “Terra dei Padri” e l’associazione “Il Filo Rosso”, che si occupa di integrazione e inclusione sociale, hanno proposto al C.O.C. del Comune di Paterno l’attivazione uno “Sportello di Ascolto Psicologico“, tenuto dalla dott.ssa Mariella De Filippo, Psicologo-Psicoterapeuta.

Il Centro Operativo Comunale, nella persona del Sindaco Ing. Michele Grieco, ha accolto con favore la proposta, giudicandola un valido aiuto per le persone più fragili dal punto di vista emotivo e ha ritenuto opportuno inserire questo strumento quale supporto utile nella gestione dell’emergenza COVID-19.

Lo sportello, gratuito, è rivolto a tutti coloro che, sentendosi emotivamente più fragili in questo difficile periodo, vogliano confrontarsi sui loro stati d’animo, vogliano avere un consiglio su come gestire le emozioni o semplicemente per avere un confronto su come comportarsi in momenti carichi di agitazione.





La dott.ssa De Filippo, alla domanda del perché rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta, afferma: ”Chiedere aiuto non deve spaventare: la paura, se proporzionata ai pericoli, è un’ottima alleata nella prevenzione e nell’evitamento delle situazioni dannose e talvolta sconosciute e soprattutto non deve diventare panico, per non correre il rischio che i comportamenti dettati dall’agitazione si rivelino inadeguati!”

Sportello attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.