Spinoso, Mercoledì 25 il concerto del pianista Leonardo Locatelli

Un grande evento per illuminare la parte conclusiva dell’estate Spinosese.

Mercoledì 25 Agosto, alle ore 21.30, presso la suggestiva location di “Palazzo Ranone”, avrà luogo il concerto del pianista Leonardo Locatelli.

Si tratta di una serata inserita all’interno della rassegna “Spinoso Summer Music 2021” promossa e organizzata dall’amministrazione comunale di Spinoso

Il tema musicale della serata sarà l’omaggio ai “Grandi del Pianoforte”: Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninov e molti altri. Dedica particolare a Saint – Saens nel centenario della morte.

Contattato dalla nostra redazione, il Sindaco di Spinoso Lino De Luise ha dichiarato: “Sono stati due anni molto particolari per tutti noi. Il mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo è stato ferocemente colpito dalle restrizioni conseguenti all’emergenza pandemica.

Attraverso questa serata, vogliamo rendere omaggio agli artisti, ai musicisti e ai lavoratori dello spettacolo che tanto hanno sofferto il periodo buio degli ultimi 17 mesi: anche per loro è finalmente giunto il momento di ripartire e di farlo nella completa sicurezza.

Sarà un onore per noi ospitare il Maestro Locatelli all’interno dello scenario unico di Palazzo Ranone.”

Leonardo Locatelli pianista bergamasco figlio dello scultore Gió Locatelli, cresce immerso nell’arte. Si diploma con il massimo dei voti presso il conservatorio Donizetti di Bergamo risultando vincitore del premio Mayer come miglior diplomato dell’anno. Vince diversi concorsi nazionali e internazionali ma soprattutto inizia la sua carriera concertistica che ad oggi annovera più di 400 esibizioni in Italia e nel mondo. Suona in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e diverse volte negli Stati Uniti. In Italia tocca tutte e 20 le regioni. Ha inciso ben 55 album per pianoforte solo, scalando le classifiche di colossi come spotify e ITunes.