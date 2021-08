Spinoso, grande successo per il primo “Torneo dei Ragazzi” di calcio a 5

La manifestazione sportiva si è svolta lo scorso 19 Agosto presso il centro sportivo di Spinoso ed ha visto la partecipazione di 24 ragazzi, nati negli anni dal 2006 al 2013.

La presenza di baby calciatori e genitori ha reso l’atmosfera piena di entusiasmo e convivialità. Vedere così tanti bambini divertirsi insieme è stato motivo di orgoglio per gli organizzatori.

Grande festa al termine delle partite con i rappresentanti del Potenza Calcio, Giuseppe Lolaico (Team Manager), Antonio Garramone (dirigente), e il nuovo acquisto, nonchè gradito ritorno, Leo Guaita. Erano presenti, tra gli altri, gli amici dell’associazione Cuori da Leone e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Lino De Luise e il vicesindaco Gianluca Pandolfo.

Il presidente del Potenza fan Club di Spinoso, Rocco Fronzaroli, ha ringraziato gli ospiti presenti, i genitori e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Una menzione speciale per i ragazzi, i quali hanno mostrato entusiasmo, impegno e soprattutto educazione.

La comunità di Spinoso merita momenti come questi soprattutto in seguito alla fase critica che ha coinvolto tutti noi negli ultimi due anni. Per questo motivo, il Potenza Club Spinoso ha voluto lanciare un segnale di unione e offrire un piccolo contributo di serenità e di aggregazione.