Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha sospeso il consiglio comunale di Lagonegro. In attesa del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, è stato nominato commissario prefettizio il vice prefetto Gerardo Quaranta, capo di gabinetto della prefettura. La decisione è stata presa per “la mancanza delle condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’ente – fa sapere la prefettura potentina – a causa della riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga dei componenti del Consiglio”. Lo scorso sette ottobre per effetto delle legge Severino lo stesso prefetto di Potenza aveva sospeso la sindaca Maria di Lascio, finita agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla sanità lucana. Da quel momento era cominciata la fuga dal consiglio comunale di Lagonegro, durata poco più di una settimana durante la quale si sono dimessi tutti e otto i consiglieri di maggioranza.

Potrebbe interessarti