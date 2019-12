Sorpresi a rubare 60 metri di guard-rail. Tre persone arrestate dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi hanno arrestato in flagranza di reato tre persone, residenti nel potentino, responsabili di furto aggravato in concorso.

Nel dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, lungo la S.P. 401, hanno individuato un motocarro Piaggio Ape che trasportava, sul cassone, lunghe barre in ferro. Il mezzo era scortato da due autovetture, una Volkswagen Golf che lo precedeva ed una Fiat Grande Punto che lo seguiva.

I militari, dopo avere seguito ed osservato la “carovana” per alcuni minuti, sono intervenuti e, intimato l’alt, hanno proceduto al controllo.

A bordo dell’Ape sono state rinvenute 13 barre in ferro, di lunghezza variabile dai due a i cinque metri, corrispondenti a “corrimano passante per guard-rail” che il conducente, un 43enne di Melfi, per sua stessa ammissione (dopo un’iniziale reticenza), ha confessato di avere appena trafugato lungo il citato tratto stradale. Effettivamente, a poche centinaia di metri di distanza, è stato individuato il guard-rail danneggiato, mancante del corrimano per circa 60 metri.

All’interno delle vetture, condotte dai complici, sono stati rinvenuti guanti da lavoro, un avvitatore a batteria, chiavi a bussola e torce, ovvero il materiale che era servito per lo smontaggio delle barre in ferro.

L’autocarro – fra l’altro sprovvisto di copertura assicurativa – ed il materiale utilizzato per la commissione del furto sono stati sottoposti a sequestro.

La refurtiva recuperata, per un valore stimato di circa 10.000,00 Euro, è stata restituita all’ente proprietario della strada.

All’esito delle verifiche, le tre persone sono state tratte in arresto.

Ennesima riprova di quanto essenziale risulti essere il quotidiano controllo del territorio, azione costante che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno intensificando anche in questo periodo, caratterizzato dalle festività natalizie e di fine anno.