Song re Canceddare: il nuovo album di Zi Rock è una dichiarazione d’amore alla sua Basilicata.

C’è appartenenza e ricordo, tradizione e attualità nelle note di “Song re Canceddare”, l’ultimo lavoro di Zi Rock, il musicista artigiano di origini lucane che con il progetto “Zi Rock and his little toys” fa rivivere materiale da riciclo nelle sue guitar box.

Plastica, latta, tappi di bottiglia o vecchi utensili in mano a lui cambiano decisamente destinazione d’uso.

“Song re Canceddare – Canzoni di Cancellara”(qui il link per acquistarlo e ascoltarlo http://shorturl.at/egsHM), il secondo album firmato Zi Rock and his little toys, è un atto d’amore verso la sua terra, la sua casa.







Ricordi di infanzia e giovinezza, scorci e personaggi che sembrano rivivere nitidamente.

Giochi di piazza, nomignoli e racconti quotidiani che descrivono perfettamente la piccola comunità di Cancellara e che allo stesso tempo potrebbero calzare a pennello su molte delle comunità lucane.

Dialetto e blues, modernità e tradizione: ogni lucano (e non solo) dovrebbe avere “Song re Canceddare” nella sua playlist.

https://zirockandhislittletoys.bandcamp.com/album/song-re-canceddare?fbclid=IwAR2sCUrgFe1z2P2dGYJh1t3kt-zwKRzeFT54n8a6GZpklBbbCvBFNj6XdNs

Marianna Lancellotti