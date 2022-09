Solenni festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso del Sacro Monte di Brienza (12/18 settembre 2022)

Dopo ben due anni segnati dal drammatico episodio della pandemia da COVID-19, Brienza finalmente si prepara a festeggiare il SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte, una fra le feste più antiche della Basilicata, con il ritorno di tutti i riti tradizionali in parte rimandati negli scorsi anni.

Quest’anno, di fatti, non mancheranno il tradizionale volo dell’Angelo in Via Mario Pagano e l’Incontro fra Maria Addolorata e il SS. Crocifisso in Viale Stazione.

Tutti gli eventi religiosi sul Sacro Monte restano invariati come da programma.

Quest’anno sarà possibile raggiungere il Santuario con il servizio navetta disponibile a partire dal pomeriggio di sabato 17 settembre fino al mattino presto di domenica 18: tutto questo consentirà ai fedeli di poter partecipare alle Sante Messe e alla tradizionale veglia notturna al SS. Crocifisso Miracoloso sul Sacro Monte.

Avvisiamo, inoltre, che il Santuario aprirà ad orari più estesi durante queste settimane dei festeggiamenti:

Settimana 5/11 settembre 2022

· Lunedì 5: 16:30-19:30;

· Martedì 6: 9:00-12:00,16:30-19:30;

· Mercoledì 7: 9:00-12:00, 16:30-19:30;

· Giovedì 8: 9:00-12:00,16:30-19:30;

· Venerdì 9: 9:00-12:00,16:30-19:30;

· Sabato 10: 9:00-12:00; 16:30-19:30;

· Domenica 11: S. Messa ore 8:30, 8:00-12:00, 16:30-19:30;

Solenni festeggiamenti 12/18 settembre 2022

· Lunedì 12: 8:00-12:00, 16:00-20:30;

· Martedì 13: 8:00-12:00, 16:00-19:30;

· Mercoledì 14: 8:00-12:00, 16:00-20:30;

· Giovedì 15: 8:00-12:00, 16:00-19:30

· Venerdì 16: 8:00-12:00, 16:00-20:30;

· Sabato 17: dalle ore 8:00 orario continuato fino al mattino di domenica 18

I dettagli delle manifestazioni nel programma: