Sogni di diventare pizzaiolo? Il 24 ottobre inaugura la scuola “Accademia Pizzaioli” a Viggiano

Vuoi cimentarti nella preparazione della pizza? Accademia Pizzaioli ha il corso che fa al caso tuo! Dal 2021 un nuovo punto scuola anche a Viggiano, a pochi chilometri da Villa d’Agri e Corleto Perticara, a sud di Potenza. Inaugurazione ufficiale il 24 ottobre.

Partecipare ad un corso base ti permette, in soli 5 giorni di lezione, di imparare i segreti per diventare un bravo pizzaiolo e, perché no, aprire un’attività tutta tua! Nel tuo percorso non sarai solo: le lezioni sono tenuto da un istruttore certificato con un’esperienza pluriennale nel settore.

Il corso intensivo è composto da 5 ore di teoria che consentono di apprendere le nozioni per preparare un impasto perfetto e da 35 ore di pratica dove i corsisti si cimentano nella preparazione vera e propria della pizza: la realizzazione dell’impasto, il porzionamento, la maturazione dell’impasto, la stesura del disco di pasta, la farcitura della pizza e, infine, la cottura. Al termine del corso pizzaioli riceverai subito l’attestato professionale valido a livello internazionale, l’attestato HACCP e l’attestato di Sicurezza sul Lavoro, sempre incluso nel prezzo!

Il corso base nell’ACCADEMIA di VIGGIANO si svolge presso il Gulliver Irish pub in Loc. Pisciolo a Viggiano.