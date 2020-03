Situazione sanitaria lucana, intervista al Direttore del San Carlo Massimo Barresi

Send an email





Al telefono con Andrea Mario Rossi, il Direttore dell’ A.O. San Carlo Massimo Barresi: “Non è vero che la Situazione in Basilicata sta precipitando, stiamo reggendo. Mi auguro che i numeri restino questi anche nei prossimi giorni. L’ Ospedale di Villa D’ Agri sta seguendo le procedure Covid come tutti gli altri Ospedali Italiani. Per il Laboratorio dei tamponi attendiamo relazione tecnica da parte dei responsabili locali“.

L’intervista: