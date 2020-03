Il Direttore del San Carlo Barresi: “gli ospedali lucani pronti per la pandemia, assumeremo 24 nuovi professionisti”

Continuano senza sosta le attività dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo che nonostante le tante difficoltà legate all’emergenza COVID 19 sta operando nella completa regolarità ed efficienza. Si ritiene doveroso che i cittadini siano a conoscenza che i loro Presidi Ospedalieri sono in grado di assicurare una risposta adeguata alle straordinarie necessità assistenziali determinate dalla pandemia in corso.

Lo annuncia il Direttore Generale Dott. Massimo Barresi

In particolare l’Azienda, pur disponendo di figure professionali e strumenti necessari per affrontare l’emergenza COVID 19, ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Dirigenti Medici della Disciplina di Medicina dell’Apparato Respiratorio, 5 Dirigenti Medici della Disciplina di Malattie Infettive e di 1 specializzanda a tempo determinato della Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza oltre a 13 contratti individuali di lavoro in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa di cui 8 laureati in Medicina e Chirurgia , 3 in corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e 2 in corso di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.

Ulteriori avvisi pubblici sono stati inoltre approvati sia per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR, che per il reclutamento straordinario di personale medico per esigenze assistenziali da emergenza COVID 19, con incarico di lavoro autonomo, a medici in quiescenza in varie discipline.

Tra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’attuale emergenza epidemiologica sono stati prorogati sino al 31.12.2020, 22 contratti a tempo determinato con il personale infermieristico in servizio attivo ed 1 contratto individuale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Come previsto dall’art.3 comma 1 del DPCM 08.03.2020, su segnalazione del medico competente, sono stati temporaneamente messi a riposo fino al 04.04.2020, 58 unità lavorative dislocate sia nell’AOR S. Carlo di Potenza che nei Presidi Ospedalieri di Pescopagano, Melfi, Villa D’Agri e Lagonegro.

Sono stati individuati i livelli di responsabilità operativa per le molteplici esigenze assistenziali e specialistiche ed attrezzati, secondo lo standard dei vari livelli di terapia intensiva, i posti letto che, ad oggi, sono 22 di cui 16 riservati ai pazienti COVID 19 e 6 ai pazienti con altre patologie e organizzati tutti i percorsi clinici assistenziali per ogni attività specialistica.

Con non poca difficoltà si è riusciti ad individuare ditte con scorte disponibili di mascherine, consegnate man mano e compatibilmente con le altre consegne effettuate sul territorio nazionale, commissionandone varie tipologie quali: 27.600 mascherine FFP3, 15.000 mascherine FFP2, 290 maschere a pieno facciale Selecta + 800 filtri serie Dirin 230 P3 e 53.000 mascherine chirurgiche.





Data l’emergenza, a garanzia di un più agevole accesso degli operatori sanitari, fino al 3 Aprile e comunque sino ad altro termine indicato in eventuali successivi provvedimenti governativi in materia, i parcheggi antistanti i Padiglioni B ed M precedentemente destinati alla sola utenza esterna, potranno essere occupati anche da parte di tutti i dipendenti possessori di badge.

E ancora, a beneficio sia dei dipendenti che dei pazienti, sono stati installati molteplici dispenser contenenti gel sanificanti e si è provveduto all’acquisizione in comodato d’uso di particolari macchinette, distribuite anche a tutti i Presidi Ospedalieri presenti in regione, con le quali una volta inserito il liquido sanificante ed attraverso un processo di nebulizzazione, è possibile effettuare in proprio senza alcun costo aggiuntivo e soprattutto in maniera immediata, la sanificazione di ambulanze, autovetture e spazi dedicati.

Per una maggiore tutela dei cittadini e alfine di poter garantire una mappatura quanto più veloce ed efficace possibile si è provveduto all’acquisto di un ulteriore macchinario per l’esame dei tamponi tradizionali atti a rilevare il contagio da virus COVID 19, la cui consegna è prevista nei prossimi giorni e, con Delibera n. 2020/00369 del 27.03.2020 di Lettori per l’effettuazione di test rapidi, in grado di fornire il risultato entro 15 minuti, a cui verranno sottoposti progressivamente, secondo criteri di priorità epidemiologica, tutti i dipendenti in servizio sia al S. Carlo, dove tale procedura è già iniziata dal giorno 28.03.2020, che i dipendenti dei Presidi Ospedalieri di Pescopagano, Villa D’Agri, Melfi e Lagonegro, per i quali, in caso di risultato positivo si provvederà immediatamente all’allontanamento con contestuale verifica mediante tampone tradizionale.

Attualmente tramite Thermoscan, sia al S. Carlo che nel Presidio di Lagonegro, nell’attesa di ricevere ulteriori apparecchi già commissionati anche per tutti gli altri Presidi, agli ingressi viene misurata a tutti, compreso i dipendenti, la temperatura corporea.

In sostanza, l’Ospedale è oggi adeguato ad affrontare nel modo più completo, l’emergenza in corso e questo grazie ad un intenso e totalitario impegno di tutti i ruoli professionali del Presidio Ospedaliero S. Carlo e delle Direzioni Mediche dei diversi Presidi Ospedalieri Aziendali che, coordinati 24h/24 dal Direttore Sanitario Dott. Rosario Sisto, hanno dato e continuano a dare senza sosta, il loro prezioso contributo consapevoli di quanto ciascuno è indispensabile per la conferma dell’affidabilità tecnica e morale del sistema sanitario lucano e dei suoi operatori.

Il Direttore Generale coglie l’occasione per ringraziare doverosamente tutti i dipendenti che si stanno generosamente prodigando per offrire, a tutti i degenti, la migliore qualità assistenziale possibile senza risparmio di impegno fisico ed attenzione clinico-assistenziale, GRAZIE !

Palma Ida Tortorelli