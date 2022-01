Sindaco di Brienza: “sulla chiusura della SS 95 tavolo tecnico il 25 gennaio. Urge rispettare gli impegni presi”

“Sulla questione della chiusura della SS 95 urge rispettare gli impegni presi”. Il sindaco di Brienza, Antonio Giancristiano, in una nota inviata questa mattina all’Anas e alla Prefettura ha chiesto a gran voce “maggiore attenzione per i disagi della comunità di Brienza. Non è più tollerabile il non rispetto degli impegni presi e non bastano più le rassicurazioni ricevute”.

A seguito delle segnalazioni inviate in data odierna- ha detto Giancristiano- è giunta la convocazione di un tavolo tecnico per il 25 gennaio in Prefettura. Nel corso dell’incontro rappresenterò tutte le istanze dei burgentini”.

Per Giancristiano “si resta allibiti di fronte al fatto che solo attraverso la stampa si sia appreso – ieri sera- della proroga della chiusura sino al 31 gennaio 2021. E’ doveroso coinvolgere le Istituzioni locali per comprendere le ragioni di un ulteriore rinvio, per informare correttamente i nostri concittadini che attualmente stanno vivendo non pochi disagi. Chiedo, pertanto, di conoscere con tempestività i tempi di riapertura e di essere maggiormente coinvolti nelle riunioni programmatiche per rappresentare le istanze dei burgentini e fornire soluzioni e suggerimenti alternativi nelle sedi opportune. Nel contempo chiedo che in un’ottica di ottimizzazione dei tempi questo periodo possa essere sfruttato per concludere l ‘esecuzione di quei lavori che prevederebbero ulteriori interruzioni alla viabilità, come il varo delle travi” .