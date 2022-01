La SS95 a Brienza ancora chiusa fino al 31 gennaio

A causa delle avverse condizioni meteo – in particolare della metà di gennaio, oltre che della giornata odierna – si rende necessario proseguire fino al prossimo lunedì 31 gennaio le lavorazioni riguardanti l’attivazione di un tratto stradale alternativo a quello dei lavori in corso sulla Variante di Brienza (SS95 – 6° lotto 1° e 2° stralcio), che si è dovuto chiudere al traffico a causa di uno smottamento del versante.

A partire da tale data sarà quindi fruibile parte del tracciato della vecchia sede della SS95 “di Brienza”, che consentirà di ripristinare la continuità dell’itinerario Tito-Brienza.

A tale scopo, Anas ha provveduto a ricalibrare il cronoprogramma delle attività proprio in ragione delle condizioni meteorologiche.

La tratta della SS95 “di Brienza” chiusa al traffico è compresa tra il km 29,100 ed il km 29,500.

Durante la chiusura della tratta, la circolazione utilizzerà i seguenti percorsi alternativi:

– i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, eccetto frontisti, saranno deviati, in entrambe le direzioni di marcia, al km 12,400 della SS95/VAR (svincolo di Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP39, fino al ricongiungimento con la SS95 nel centro abitato di Brienza;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS95 VAR direzione di Brienza saranno deviati al km 7,950 della SS95/VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla SP Isca Pantanelle e successivamente sulla SS19 fino al ricongiungimento con la A2 in corrispondenza dello svincolo di Polla;

– i veicoli potranno proseguire sulla A2 sino allo svincolo per Atena Lucana per ricongiungersi alla SS598;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS598 in di direzione Potenza dovranno proseguire sulla SS598 fino allo svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo svincolo di Polla e successivamente la SS19 e la SP Isca-Pantanelle, per ricongiungersi alla SS95/VAR al km 7,950 della SS95/VAR (svincolo di Satriano di Lucania Nord).