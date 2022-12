Siglata un’intesa tra Asp e Dimev ‘Aldo Moro’

La “prevenzione integrata fra salute umana e sanità animale” è alla base del protocollo d’intesa firmato fra il dipartimento di medicina veterinaria dell’Università “Aldo Moro” di Bari e l’Azienda sanitaria di Potenza (Asp).

Lo ha reso noto la stessa azienda sanitaria, spiegando che l’accordo si inserisce nel “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps) con l’obiettivo di armonizzare politiche e strategie attuate dal Servizio sanitario nazionale e tese a prevenire, controllare e curare le malattie sia acute che croniche trasmissibili e non trasmissibili associate a rischi ambientali e climatici”. Nel rilevare che si va verso “una modifica dell’approccio concettuale integrato da ‘one health’ e ‘planetary health'”, l’Asp ha sottolineato che “tutto ciò impone alle strutture deputate all’assistenza sanitaria di ancorarsi, ancor di più, al livello territoriale per unificare e coordinare le iniziative tese ad individuare gli interventi necessari, tenendo conto in modo particolare del cambiamento climatico del nostro pianeta, che di per sé rappresenta un rischio per biodiversità, ecosistemi, infrastrutture e sistemi alimentari, in quanto la perdita di questi fattori è dimostrato avere un impatto negativo sull’uomo, flora e fauna, mettendo a repentaglio i sistemi di salvaguardia della salute come ad oggi consolidati”.

La ASP di Potenza- che risulta essere la sesta provincia in Italia per superficie con i suoi 6.594,44 Kmq e, con i suoi 100 comuni, la 25^ (su 110)- lo scorso 19 dicembre ha ravvisato la necessità di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare con funzioni di studio e coordinamento per favorire e accompagnare i processi decisionali territoriali in un’ottica di approccio integrato e trasversale alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie in ordine ai fattori di rischio sopra citati.

Va sottolineato che la Asp di Potenza, allo stato attuale, è l’unica in Italia ad aver costituito questa task-force.

“Il gruppo di lavoro – ha ricordato il Direttore dell’Asp Luigi D’Angola- sarà attestato in capo alla Direzione sanitaria aziendale, sarà interdisciplinare, coinvolgerà i due Dipartimenti di prevenzione. A completezza delle azioni intraprese, l’Asp con il supporto del Dipartimento, ha anche richiesto a fine novembre la collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Aldo Moro di Bari in termini di affiancamento del gruppo di lavoro che oggi si concretizza con la firma di tale protocollo. Il tutto si è reso indispensabile per ottenere supporto formativo e di ricerca derivante dal rapporto con il mondo universitario. In riscontro – ha concluso d’Angola – il Dipartimento universitario ha espresso parere favorevole alla stipula di un accordo di collaborazione tra DiMeV ed ASP di Potenza”.

E’ orientamento dell’azienda sanitaria potentina estendere l’intesa anche ad altre strutture universitarie per la quota parte riguardante la prevenzione nella salute umana. Fondamentale risulterà pertanto l’apporto delle Università di Medicina e Medicina Veterinaria, per coinvolgere specifiche competenze.

In proposito, il professor Nicola De Caro, Direttore del Dipartimento medicina veterinaria dell’ Università di Bari, ha confermato la sua totale disponibilità, anche per la sottoscrizione di un primo protocollo d’intesa.

Per favorire la socializzazione, condivisione e conoscenza delle attività che si porranno in essere, il sito aziendale della Asp conterrà un’apposita sezione con i link di siti ufficiali (mondiali, europei e nazionali) riportanti documenti/news in materia di salute umana, animale, di clima e di argomenti sulle emergenze territoriali.