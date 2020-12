Sequestrati fuochi d’artificio illegali. Trentenne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Melfi, nel corso di mirati controlli operati in occasione delle festività natalizie e di fine anno, improntati, tra l’altro, anche alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifizi pirotecnici illegali, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un trentenne del luogo, trovato in possesso di fuochi d’artificio e manufatti esplosivi di genere proibito.

In particolare, i militari, a seguito di mirate attività preliminari, hanno eseguito una perquisizione locale e domiciliare, all’esito della quale è stato possibile rinvenire, stoccati nel garage nella disponibilità dell’uomo, diverse “batterie” di fuochi pirotecnici di fabbricazione extraeuropea, contenenti complessivamente circa 8 kg di esplosivo, in relazione alle quali è stata omessa la denuncia alle Autorità di P.S., nonché artifizi pirici artigianali del tipo “cipollotti” e “petardi”, contenenti 400 gr. di esplosivo, di provenienza illecita, in quanto privi di etichettatura e relativi dati di fabbricazione.

Tra il copioso materiale rinvenuto, ha destato interesse e preoccupazione la presenza di una spoletta “passa fiamma”, anche questa priva di etichettatura, e di artifizio pirico dall’elevato potenziale offensivo, denominato “New Rambo”, contenente ulteriori 40 gr. di esplosivo, per il cui acquisto, detenzione ed uso la normativa di settore prevede il possesso di specifiche autorizzazioni di polizia e adeguate capacità tecniche.

Gli artifizi pirici rinvenuti, al termine delle attività di catalogazione, sono stati sottoposti a sequestro e trasferiti presso un deposito autorizzato, in attesa della perizia tecnica da parte degli artificieri di questo Comando Provinciale Carabinieri.

Il detentore dei manufatti, deferito alla Procura della Repubblica di Potenza, dovrà rispondere dei reati di ricettazione, omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti e detenzione illegale di fuochi pirotecnici non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno.

Al riguardo, appare opportuno segnalare come l’illecita commercializzazione ed utilizzazione di artifizi pirotecnici illegali cagiona ogni anno, soprattutto in occasione delle festività natalizie e di fine anno, un gran numero di feriti, anche gravi e, in taluni casi, anche decessi.

L’attività odierna svolta dal personale dell’Arma riflette l’impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza teso a garantire il rispetto delle normative di settore, al fine di prevenire incidenti che possano turbare la serenità dei nuclei familiari, già profondamente segnata dalla pandemia legata al COVID-19.