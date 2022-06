Seminario “Origine della sismicità italiana”, lunedì 13 giugno all’Unibas

il giorno 13 giugno 2022, presso l’Aula Magna di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata (Polo di Macchia Romana) alle ore 15:00 si terrà un seminario dal titolo “Origine della sismicità italiana”. L’evento rientra nel ciclo di seminari GeoZoom, progetto organizzato dall’Associazione Studentesca Universitaria GeoBas, che ha come obiettivo quello di promuovere e sensibilizzare in maniera multidisciplinare differenti tematiche sociali che intercettano la comunità studentesca del nostro Ateneo. Questo seminario è il III di quattro appuntamenti si svolgeranno fino al mese di Giugno 2022.

Il seminario sarà tenuto dal Prof. Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nonché ex docente UniBas. Saranno messe in evidenza le peculiarità tecniche dell’aspetto sismico nell’intera penisola italiana e lo stesso sarà oggetto di approfondimento sui meccanismi sismici soprattutto nella nostra regione.

In aula sarà presente il Magnifico Rettore, il Vicario del DiS, l’ordine dei geologi di Basilicata, la SIGEA-Basilicata. Ospiti gli Studenti dell’Università e gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato durante questo anno accademico al Piano Lauree Scientifiche (PLS) e del Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) che hanno seguito presso il Corso di Studi di Scienze Geologiche, culla dell’Associazione GeoBas. Saranno presenti anche ricercatori e professionisti che operano in Basilicata nel campo geologico.

Il Presidente dell’Associazione Studentesca Universitaria GeoBas

Carmine Cisullo