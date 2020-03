Scomparsa del Presidente del Paternicum, il cordoglio del CRB

Il presidente Piero Rinaldi, il consiglio direttivo, il segretario, i dipendenti, i collaboratori e tutti i tesserati del Comitato Regionale della Lnd Basilicata esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Donato Russo, presidente del Paternicum. ” Se ne va un imprenditore apprezzato che si è fatto valere anche come dirigente della squadra di calcio del Paternicum militante nel nostro campionato di Promozione- afferma il presidente Rinaldi-. Una perdita resa ancora più triste in quanto frutto di questa terribile pandemia che sta colpendo il nostro Paese. Alla famiglia del caro Donato, alla società del Paternicum e ai suoi tesserati vanno la vicinanza e le condoglianze dell’intero movimento del calcio dilettantistico di Basilicata“. Gli fa eco il ricordo del vice presidente vicario Emilio Fittipaldi. ” Donato era una persona speciale impegnato non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel sociale e nello sport. Un imprenditore sempre in prima linea, una persona autorevole che ci mancherà molto. Un abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia“.