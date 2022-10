Salute mentale, superare lo stigma e il pregiudizio

Il Centro salute mentale di Lauria, che fa parte del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria di Potenza, ha partecipato anche quest’anno all’Open Day “Salute Mentale” promosso a livello nazionale da Onda (Osservatorio nazionale salute donna). Un’occasione per avvicinare al dipartimento utenti esterni che sono stati sottoposti a prestazioni gratuite multidisciplinari per rendere consapevoli le persone sull’importanza della prevenzione. In ambito di salute mentale la prevenzione avviene mediante una diagnosi precoce a cui segue la successiva presa in carico del potenziale paziente. Ne deriva che si abbatte così lo stigma sui disturbi psichici e si amplia l’accesso alle cure mediante percorsi integrati che impattano sui determinanti socio-ambientali della salute mentale.

Per venire incontro alle esigenze di chi è affetto da disagio psichico, il CSM ha offerto una serie di prestazioni psicologiche ed internistiche mirate in particolare a tutelare la salute mentale e a individuare percorsi di cura e riabilitazione personalizzati. In particolare, le prestazioni gratuite effettuate durante l’open day hanno riguardato visite psichiatriche, colloqui psicologici e psicoeducativi, test valutativi per ansia e depressione. Proprio quest’ultima sfera ha visto un incremento di casi sottoposti a cure dal dipartimento e correlate direttamente alla pandemia da Covid-19. Valutando i dati, le due patologie sono state riscontrate maggiormente in soggetti femminili e giovani aumentando rispetto agli anni precedenti del 26 e del 28%. Studi confermerebbero come nei giovani abbia pesato molto l’isolamento da lockdown che ha tenuto chiuse le scuole e le attività ludiche, mentre nelle donne ha pesato la maggior incidenza del carico familiare e domestico. Ansia che sarebbe insorta anche in alcuni casi per il timore di ritorsioni e violenze da parte dei coniugi in quei contesti già minati dalla violenza in ambito familiare. Quanto alla Basilicata, nell’area di competenza della Asp ed in particolare presso il centro salute mentale nel 2021 si è riscontrato un aumento del numero di pazienti presi in carico passando da 1.261 del 2020 a 1.348 dello scorso anno. Aumentati gli interventi riabilitativi risocializzanti che nel 2021 sono stati 5.581 contro i 2.308 dell’anno precedente. In totale gli interventi su pazienti che si sono rivolti al centro sono stati 15.577 nel 2021 contro i 12.023 del 2020.

Incremento anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in attività di Day Hospital psichiatrico territoriale di Lauria dove si è registrato il 16% contro l’8% del precedente anno per un totale complessivo di 826 giorni di degenza contro i 245 registrati nel 2020. Fondamentale il ruolo svolto dal Csm di Lauria che- dice il Direttore del Centro di Salute Mentale Alfonsina Guarino- “permette di elaborare progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati erogando trattamenti psicologici con psicoterapie individuali, familiari e di coppia”. Di rilievo le attività di recupero dell’individuo che attraverso la musicoterapia, il laboratorio di pittura, il laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa- conclude Guarino- “permette di sviluppare una comunicazione che non resta più solo interiore ma che esce allo scoperto, valorizzando l’individuo e mettendo in luce il proprio mondo interiore fatto di sofferenza, sogni, aspettative e disagi”.

Per il Direttore dell’Asp Luigi D’Angola, “mai come in questo momento storico particolare in cui la socialità è a rischio è necessario rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità sviluppando in ogni individuo la consapevolezza e la capacità di difesa contro lo stigma sociale. Occorre in buona sostanza sviluppare tecniche utili a combattere quotidianamente ansia, depressione, paure e disagi esistenziali- conclude D’Angola- per poter fornire un’alternativa utile a risolvere problemi sociali che si ripercuotono sulla psiche e sul benessere di ogni individuo”.