Sabato 24 luglio cambio al vertice del Rotaract Club Val d’Agri, Angelo Albini nuovo Presidente

Sabato 24 luglio 2021 alle ore 17.30 inizieranno i lavori affinché si svolga la consueta cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotaract Club Val d’Agri, l’associazione giovanile promossa e sostenuta dal Rotary International, per l’anno sociale 2021- 2022, presso il Giubileo.

In tale circostanza, il Presidente uscente Roberto Bocca avrà modo di presentare ai soci e simpatizzanti le attività svolte durante l’anno rotaractiano, anno non certo facile da portare a termine vista la conclamata situazione epidemiologica, che non ha fermato però i tanti service organizzati tramite le piattaforme digitali. Inoltre, con l’occasione passerà il collare di Club al Presidente incoming Angelo Albini che presenterà sia i progetti da realizzare nel corso dell’anno sia il nuovo direttivo dell’associazione: il vice presidente Roberto Bocca, il Segretario Domenico Lardo, la Tesoriera Flora Dolce, il Prefetto Marialourdes Pasquariello, e i Consiglieri Maria Laura Micucci, Giovanni Sassano e Salvatore Di Biase.

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle normative e disposizioni di contenimento dell’emergenza Covid.