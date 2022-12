Sabato 17 dicembre a Moliterno presentazione libro: “La vita accade per noi – Diventa quello che sei” di Giancarlo Vaccaro

Verrà presentato domani nella Bibliomediateca G. Racioppi di Moliterno, il primo libro di Giancarlo Vaccaro, lucano di Marsicovetere: “La Vita accade per noi – Diventa quello che sei”. Un libro che nasce da un’esigenza quasi naturale dell’autore di contribuire al miglioramento personale di una parte sempre più importante di persone.

Non gli insegnamenti di un guru ma l’idea di voler contribuire a fare emergere tutto il potenziale posseduto da ognuno di noi ma che purtroppo, in molte occasioni, per via di svariati fattori interni ed esterni resta sopito e ingabbiato dentro noi stessi. L’esperienza dell’autore nel settore delle risorse umane diventa pregnante in ogni singola pagina.

Credenze limitanti, mancanza di autodisciplina e di tempo, poca energia a disposizione e scarsa motivazione sono alcuni degli elementi che frenano lo sviluppo di questo potenziale.

Un libro pratico, in cui i “suggerimenti” dell’autore ci spronano ad iniziare un percorso nuovo verso la piacevole scoperta dei nostri punti di forza.

Alla presentazione, oltre all’autore prenderanno parte Antonio Rubino, sindaco del comune di Moliterno, Valentina Porfidio della casa editrice “Porfidio Editore” che ha editato il libro e Marida Spina, psicologa. Modera il giornalista Domenico Ciancio.

La partecipazione è libera e gratuita. Durante la serata sarà possibile acquistare il volume.