Roadshow ‘Destinazione Export’. Per la Basilicata webinar il 27 settembre

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SACE, SIMEST e l’Agenzia ICE, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere, invitano le aziende italiane a partecipare al Roadshow ‘Destinazione Export’, un ciclo di incontri virtuali volti ad approfondire gli strumenti e le misure di supporto all’export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti nel portale Export.gov.it.

Gli incontri, ospitati dalle nostre Regioni in modalità live streaming, saranno un’occasione unica per ripercorrere insieme il ‘journey dell’esportatore’ e i 7 passi fondamentali per pianificare la propria presenza nei mercati esteri e perfezionare la propria strategia di internazionalizzazione.

‘Destinazione Export’ si svolge in 4 tappe. Per la Basilicata:

Tappa Sud – Regioni coinvolte Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia

Lunedì 27 settembre, ore 10:00 – 12:30

Sessione Plenaria

Saluti istituzionali a cura del MAECI

Presentazione generale del portale Export.gov.it a cura di SACE e Agenzia ICE

Gli strumenti a supporto dell’export lungo il ‘journey dell’esportatore’ a cura di MAECI, Agenzia ICE, SACE e SIMEST

Preparati ad esportare

Identifica i paesi target

Pianifica l’ingresso nel mercato

Promuovi e digitalizza il tuo business

Negozia il tuo contratto commerciale

Gestisci il rischio e la liquidità

Continua a crescere

Focus di approfondimento sugli strumenti e le misure di supporto all’export e all’internazionalizzazione su base regionale.