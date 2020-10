Rispetto e solidarietà per gli operatori sanitari colpiti dal covid-19

La UIL FPL esprime solidarietà e vicinanza alle ostetriche e agli operatori sanitari che di recente hanno contratto il virus e che per un po’ non potranno prestare la loro preziosa attività nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale S. Carlo.

Non possiamo dimenticare i sacrifici fatti e le lunghe ore trascorse dentro le tute anti Covid19 e bardate di tutto punto per assistere le donne partorienti colpite da Covid19, mettendo ogni giorno a repentaglio la loro salute e quella dei loro familiari.

La UIL FPL, perciò, esprime profonda amarezza per le strumentalizzazioni che alcuni cercano di fare della vicenda, mettendo in discussione la professionalità e il senso civico delle nostre ostetriche.

Non dimentichiamo che questo è un male orribile e subdolo che può colpire chiunque e in qualsiasi circostanza, contro il quale, al momento, nessuno può fare molto e tantomeno ergersi a giudice.

I nostri operatori sanitari meritano rispetto e considerazione anche perché questi gravi rischi che corrono e questo loro alto senso del dovere non sono nemmeno compensati adeguatamente. È noto, infatti, che al momento, nessuno ha percepito alcun incentivo e alle ostetriche non è stata nemmeno riconosciuta una indennità di rischio. La UIL FPL, pertanto, nell’augurare loro una pronta guarigione, chiede rispetto e solidarietà per una vicenda cosi dolorosa e che non farà mancare il suo sostegno per qualsiasi necessità.

Il Segretario Regionale UIL FPL

Antonio Guglielmi

Il Segretario Regionale Aggiunto UIL FPL

Giuseppe Verrastro