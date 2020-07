Rinvenuti in un distributore automatico 225 grammi di cannabis light. Merce sequestrata!

I militari della Compagnia di Matera unitamente alla Squadra Cinofili, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno rinvenuto in uno dei distributori automatici siti all’interno di un locale commerciale aperto H24, nr. 113 bustine contenenti canapa sativa light (c.d. cannabis light) per un totale di 225 grammi, n. 3.867 cartine e n. 16.267 filtri.







L’operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria di un responsabile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro oltre che della sostanza stupefacente anche di 690 euro di denaro contante, rinvenuto all’interno del distributore automatico, e dei prodotti da fumo (cartine e filtri) in quanto detenuti per la vendita senza le prescritte autorizzazioni e/o concessioni degli Uffici Finanziari competenti.