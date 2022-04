Rimodulati i calendari di apertura dei punti vaccinali ASP

A seguito dell’attuale andamento della campagna vaccinale e della razionalizzazione delle risorse impiegate, sono stati rimodulati i giorni di apertura dei punti vaccinali per cui gli assistiti che hanno una prenotazione già confermata in un giorno non indicato nelle successive tabelle, possono presentarsi in una delle date di apertura in base sempre all’intervallo minimo necessario per effettuare le dosi di richiamo.

A comunicarlo, la Asp Basilicata di Potenza che ricorda anche i periodi di interruzione tra le varie dosi: la seconda dose di vaccino PFIZER e NOVAVAX va effettuata dopo almeno 21 giorni dalla prima somministrazione; la seconda dose di vaccino MODERNA va effettuata dopo almeno 28 giorni dalla prima somministrazione; la terza dose va effettuata dopo almeno 120 giorni dalla fine del ciclo primario mentre la quarta dose va effettuata dopo almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose addizionale (terza dose).

Nei giorni stabiliti dal calendario è anche possibile l’accesso ai punti vaccinali per quei cittadini che intendano sottoporsi alla prima dose.

POTENZA – TENDA QATAR CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 07/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 08/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 14/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 15/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 21/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 22/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 28/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 29/04/2022 08:00-14:00

VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 02/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 05/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 08/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 09/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 12/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 15/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 16/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 19/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 22/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 23/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 26/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 29/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 30/04/2022 08:00-14:00

MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 04/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 06/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 11/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 13/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 20/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 27/04/2022 08:00-14:00

PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 05/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 07/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 12/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 14/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 19/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 21/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 26/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 28/04/2022 08:00-14:00

SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2 CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 06/04/2022 08:00-14:00 BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 09/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 13/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 16/04/2022 08:00-14:00

LAURIA – Palestra I.S.I.S Lauria, Via Cerse dello Speziale CATEGORIA GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE OVER 12 05/04/2022 08:00-14:00 BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 06/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 12/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 13/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 19/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 20/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 26/04/2022 08:00-14:00 OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 27/04/2022 08:00-14:00