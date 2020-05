Rientreranno nel Decreto Rilancio i Comuni lucani “Zona Rossa”

I Comuni Lucani Moliterno, Tricarico, Grassano e Irsina, “Zona Rossa” nella fase uno dell’emergenza, rientreranno nel Decreto Rilancio e potranno accedere ai fondi previsti.

Un emendamento al decreto Rilancio sarà presentato per garantire fondi “a tutti” i Comuni nelle zone rosse colpiti dall’emergenza Coronavirus per una questione di “equità”.

Ad assicurarlo è stato il premier Giuseppe Conte, dopo le polemiche per l’esclusione di alcuni Comuni.

Un emendamento per le zone rosse escluse dal Decreto rilancio è annunciato dai deputati Federico Conte (Leu), Umberto Del Basso de Caro (Pd), Vito De Filippo (Iv) e Nicola Stumpo (Leu).







“La proposta è pronta. – dicono i parlamentari in una dichiarazione all’Ansa – I Comuni che sono stati zona rossa hanno tutti pari dignità. Non possono essere fatte discriminazioni. Va ripristinata la prima formulazione del Decreto che all’articolo 112 riconosceva a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 mln”.

A protestare per l’esclusione dei comuni lucani erano stati il senatore della Lega Pasquale Pepe e i consiglieri regionali di Forza Italia Gerardo Bellettieri, Francesco Piro e Vincenzo Mario Acito.