Richiami terza dose J&J, Bardi: “tenda Qatar Potenza aperta fino alle 19”

“Continua l’impegno della Regione Basilicata per la campagna vaccinale. I punti vaccinali di tutta la Regione sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Data la necessità di effettuare i richiami per coloro che hanno aderito all’Open day J&J del Maggio scorso a Potenza città, abbiamo deciso di aprire solo la tenda Qatar di Potenza anche dalle 14 alle 19, già dalla giornata di domani”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il punto vaccinale “Tenda del Qatar” in via dell’Ateneo Lucano di Potenza sarà dunque aperto nei giorni feriali dal lunedì al sabato anche nella fascia oraria pomeridiana dalle 14,00 alle 19,00 (ultimo accesso vaccinale).

Potranno ricevere la dose vaccinale di richiamo coloro che a partire dal 15.05.2021 hanno effettuato la vaccinazione COVID con vaccino monodose Johnson & Johnson nella città di Potenza.

Rimane confermata la possibilità di accesso libero per la somministrazione della III dose agli utenti over 60 anni di età.

Ulteriori informazioni saranno comunicate dall’ASP di Potenza.