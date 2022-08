Chiusa nello scorso mese di aprile per lavori, riapre al traffico domani (giovedì 25 agosto) la strada provinciale numero 15 che collega Bernalda alla provinciale numero 3 in direzione Matera. Lo ha reso noto l’Ufficio tecnico della Provincia di Matera, che ha effettuato il collaudo della strada, chiusa in territorio di Montescaglioso. Gli interventi hanno riguardato la ristrutturazione dell’intero viadotto composto da cinque campate.

