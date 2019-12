Riaperta la SP 276, Cicala: «soddisfatto del lavoro fatto»

Buone notizie in vista del Natale, è stato riaperto il tratto della Strada Provinciale SP 276. Ieri giovedì 19 dicembre, alle ore 12.30, è stata riaperta al traffico veicolare e a tutta l’utenza del tratto di S.P. 276 dell’Alto Agri, che collega i territori di Villa d’Agri di Marsicovetere con Viggiano, a conclusione dei lavori di competenza provinciale di ammodernamento e messa in sicurezza della sede stradale.

Il primo cittadino di Viggiano, avv. Amedeo Cicala, si ritiene soddisfatto, ritenendo questo un intervento che si inserisce in un quadro di sviluppo e crescita economica di Viggiano e dell’intero territorio. Inoltre, ringrazia la Provincia di Potenza e l’intero Consiglio provinciale, l’ing. Antonio Mancusi Dirigente Ufficio Viabilità Provincia di Potenza e il geom. Cataldo Lopardo, dello stesso ufficio, per l’interessamento e la generosa attività professionale prestata per la riapertura della strada. La loro collaborazione, infatti oltre che ha significato un grande contributo tecnico per il ripristino della viabilità, ha assunto anche un considerevole significato sociale in quanto ripristina, migliora e mette in sicurezza un importantissimo collegamento tra i territori di Marsicovetere e Viggiano.

I lavori erano iniziati lo scorso 8 luglio che dopo circa 6 mesi e tanto disagio sono stati conclusi, e la riapertura al traffico del tratto in questione rappresenta anche un fatto rilevante dal punto di vista religioso, per la devozione molto sentita, da parte dei fedeli di ogni parte d’Italia, nei confronti della Madonna Nera perchè collega proprio il traffico proveniente dalla SS598 al Santuario della Madonna di Viggiano. Non da ultimo va considerato l’aspetto turistico essendo uno dei collegamenti principali con le piste da sci della Montagna Grande di Viggiano, sperando che i prossimi mesi invernali siano abbondanti di neve per gli appassionati di sci.

Quindi da oggi per raggiungere Viggiano avremo una strada più comoda, sicura ed ammodernata. I prossimi impegni su questa importante arteria saranno la rotatoria al confine tra Viggiano e Villa d’Agri, la rotatoria tra la SP 137 di Alli e SP 276 per raggiungere la Scuola San Salvatore e l’allargamento del Ponte sul torrente Alli.