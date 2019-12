Riaperta al traffico la strada provinciale 276 che collega Viggiano a Villa d’Agri

Dopo 5 mesi di lavori è di nuovo percorribile alle automobili il tratto di Strada Prov.le ex SS 276 che collega Viggiano al vicino centro di Villa d’Agri. La strada era stata chiusa dalla Provincia di Potenza con ordinanza n. 26 del 28/06/2019 al Km. 42+150.

La strada è stata necessaria chiuderla per consentire i lavori di messa in sicurezza del ponte che prevedono tra l’altro la riparazione delle lesioni presenti sulla muratura dell’estradosso della volta, la demolizione del cordolo porta barriere esistente e la rimozione della ringhiera in tubolare metallico esistente per installare barriere H/2 bordo ponte.

Ad ottobre dei controlli dell’Asp ne avevano chiuso il cantiere a ridosso di un ponte demolito e costruito ex-novo. Secondo gli ispettori intervenuti, durante le verifiche erano emersi seri pericoli per i lavoratori all’interno del cantiere, vista la necessità di effettuare lavori in altezza e anche scavi non protetti.

Il tratto di strada che va dal bivio Solimando al Kiris è stato ammodernato ed è da un punto di vista della sicurezza più idoneo alle normative vigenti.

Le foto (copyright la Gazzetta della Val d’Agri):