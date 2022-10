Rete Agricola la spesa in Campagna Val d’Agri: sabato 8 apertura Bottega a Villa d’Agri

Costruire una relazione diretta tra le imprese produttrici e i consumatori. garantendo controllo della qualità, corretta valutazione dei prezzi e accordi di filiera, che consentono di tenere sotto controllo i prezzi al consumo, al tempo stesso valorizzando le tipicità del territorio. Sono queste le finalità della Rete Agricola “La Spesa in Campagna Vald’Agri” sostenute dalla Misura 16.4 del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata con il progetto “Gusto Lucano” con l’apertura sabato 8 ottobre della Bottega a Villa d’Agri a(Via Eugenio Azimonti 121).

Gli obiettivi che persegue la Misura del PSR che intende investire sullo sviluppo dei mercati locali: creare un legame diretto tra il produttore ed il consumatore consentendo al primo di recuperare valore aggiunto e al secondo di avere un rapporto qualità-prezzo più adeguato; attivare una serie di benefici sociali connessi al mantenimento della ricchezza all’interno del territorio.

L’Associazione “la Spesa in Campagna”, nata su iniziativa della CIA Agricoltori Italiani, opera per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.

Il progetto “la Spesa in Campagna” intende: favorire relazioni dirette tra agricoltori e consumatori; far conoscere la storia di prodotti di qualità, le persone che li hanno realizzati, i campi da cui provengono; far ammirare i territori ed i paesaggi di origine dei prodotti; garantire prezzi equi correlati solo ai processi produttivi, e non ai passaggi intermedi nella filiera.

Le aziende che aderiscono al circuito “la Spesa in Campagna” rispettano regole precise che prevedono tra l’altro la disponibilità a sottoporsi a verifiche, che, secondo i principi del controllo partecipato, sono aperte anche ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

In questi anni il gradimento dei mercati contadini è cresciuto, così come il loro numero e la loro composizione. La Spesa in Campagna si occupa di organizzare e gestire mercati contadini come è già avvenuto a Villa d’Agri dove da sabato 8 prossimo la bottega diventa punto di vendita permanente.