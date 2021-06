Reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza, presto in esposizione al Polo Museale di Melfi

I finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno consegnato al Polo Museale di Melfi, con sede presso il locale Castello Federiciano, 3 reperti archeologici sequestrati nel 2019 durante una perquisizione domiciliare condotta per l’accertamento di reati nel settore della contraffazione di documenti.

Nel corso delle operazioni, svolte presso un’abitazione di un pubblico ufficiale sita in Rapolla (PZ), i finanzieri notavano la presenza di tre vasi di presumibile interesse storico, poiché caratterizzati da decorazioni tipiche dei manufatti risalenti all’antichità. I beni archeologici costituivano complemento d’arredo del soggiorno della casa del soggetto denunciato.

L’intuizione delle fiamme gialle ha trovato conferma nelle successive perizie eseguite a cura degli archeologi della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Basilicata: si trattava di un corredo funerario, collocabile con molta probabilità nell’area geografica dell’antica Daunia e risalente alla seconda metà del IV secolo a.C..

I beni sono stati così catalogati:

– n. 1 kantharos apulo a figure rosse;

– n. 1 brocca a decorazione vegetale;

– n. 1 askos a paperella con motivi lineari e ad onda.

Il detentore dei reperti è stato denunciato per violazione delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché non è stato in grado di dimostrare la legittimità dell’acquisto.

I beni archeologici sono stati consegnati, con il benestare dell’Autorità Giudiziaria, al Polo Museale di Melfi, tornando a fare parte del patrimonio collettivo