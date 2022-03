Rassegna della sezione di Live Casinò in Italia, le aspettative e la realtà

Una delle novità rivoluzionarie in assoluto introdotte di recente nel mondo di Gambling è decisamente il fenomeno di Live Casinò, un’innovazione tecnologica che rende l’esperienza del gioco d’azzardo online sempre più vicina a quella delle casinò fisici tradizionali di una volta. Ma con tutti gli ultimi cambiamenti radicali del nostro vivere dobbiamo adattarsi in tutti i sensi a quel mondo digitale con tutte le modifiche, e quelle del gioco online comprese. Cerchiamo di approfondire l’argomento su Live Casinò e mettere alla luce alcune particolarità che riguardano i Live Dealers nei Casinò Online, vediamo nel dettaglio i punti principali.

Le caratteristiche che fanno la differenza

tecnologicamente parlando, i software su cui si basano i Live Casinò sono fondamentalmente più avanzati quelli che consentono di vivere quell’esperienza indimenticabile di alta qualità; i prodotti che appartengono ai maggior leader dell’industria digitale;

Lo svolgimento nel tempo reale fa avvicinare un casinò Live a quello reale in qualunque posto del mondo;

L’inserimento della figura di Live croupier, la chat Live e la possibilità di interagire tra i partecipanti, è quasi come se stessero a una casa del gioco dal vivo;

L’assistenza degli utenti, il servizio attivo 24 su 7;

Gli interventi di croupier nel riportare dei risultati della puntata, un motivo in più nel rafforzare la percezione del gioco in presenza;

L’allestimento degli spazi con gli schermi, i tavoli, datati con le telecamere, tutto ciò per formare un’atmosfera straordinaria e vivibile grazie alla tecnologia dell’ultima generazione.

Vivere un Casinò Live da casa propria

MiglioriCasinòOnline

Ma veniamo alla lista dei giochi che vengono trasformati da vivere sui casinò Live anche da casa propria volendo, ma con l’emersione totale nel processo, dunque su IT migliore casino online ci si può trovare i giochi:

Slot Machines Live;

Roulette Live, che normalmente fa parte delle liste di tutti i casinò sia nella versione dal vivo, che in quella Live online, ma anche qua l’andamento è praticamente identico a quello reale, si punta ugualmente su un colore/numero, il croupier che fa partire la ruota e via dicendo;

Blackjack Live, un gioco famosissimo di carte, qua viene presentato in modalità Live grazie alla sua fama; si creano delle stanze dove si procede nel scommettere; nel caso di VIP stanza le puntate aggiungono delle cifre significanti, persino 1000€;

Baccarat Live, il gioco particolare, ma è presente per assecondare i gusti pur quelli esigenti dei clienti, magari quelli esteri, che va gestito sempre dal croupier Live in modalità del tutto simile a quella tradizionale;

Poker Live.

Bonus è sempre il punto di forza

Particolare attenzione ci si presta a Bonus, che è sempre un’opportunità da non perdere, da usufruire in modo pieno. Nei MiglioriCasinòOnline le offerte di bonus fanno impressione per la sua varietà e la sua ricchezza, che dà una possibilità imperdibile dal punto di vista pratico:

bonus Benvenuto,

Bonus per gli altri giochi, i giri gratuiti,

Bonus senza Deposito è una tipologia del tutto speciale dedicata ai Live Casinò e che premette sostanzialmente di sperimentare con i giochi online senza i limiti.

Giocare responsabile: ecco cosa si deve sapere

Qui si tratta delle regole e dei comportamenti specifici che possono conferire ai giocatori di vivere quell’esperienza di casinò in modo sicuro e consapevole. I comportamenti che comprendono vanno presi in considerazione prima di effettuare l’iscrizione al casinò online per evitare di effetti e di conseguenze dannosi, che possono provocare le dipendenze emotive. A provvedere di tutto ciò si può rivolgersi ai servizi di Gambling online Therapy, un servizio che offre un percorso terapeutico online, è rivolto a coloro che affrontano delle problematiche legate al gioco eccessivo. È un servizio gratuito, viene gestito da una squadra dei professionisti, dai psicologhi in modo anonimo tramite le consulenze, le chat online, i forum, via mail.

Il percorso di riabilitazione

Per tornare alla normalità della vita, la vita sana e mentalmente equilibrata, bisogna ripercorrere tutte le questioni a riguardo, monitorare dei segnali per poter riconoscere i problemi, i rischi, e se si parla di una persona famigliare, bisogna intervenire in maniera giusta e aiutare la persona cara colpita dal gioco d’azzardo eccessivo. In effetti, dalla persona stessa dipende la strada della guarigione, ma per un giocatore principiante più presto si informa delle conseguenze spiacevoli del gioco, meglio è, per cui i siti di terapia Gambling si impegnano ad informare la gente in maniera dettagliata come si fa a riconoscere se il gioco diventa un problema. Una volta aver saputo riconoscere individuare la problematica è già il primo passo verso la guarigione. Ci sono dei modi per superare la situazione simile tramite un servizio online focalizzato proprio su Gambling problematiche.