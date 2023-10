Rapina a mano armata a Montalbano Jonico

Rapina a mano armata in una tabaccheria a Montalbano Jonico, in zona S. Rocco. Il fatto è avvenuto intorno alle 9 di oggi (5 ottobre). Secondo quanto si apprende, due persone, con il volto coperto da un passamontagna, sono entrate nel negozio armate di coltello e martello . C’è stata una colluttazione con il proprietario, rimasto lievemente ferito . Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e operatori del 118. Indagini in corso.