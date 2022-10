Raffaele Tedesco presenta al Corriere della Sera il nuovo brano in memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Lunedì 10 ottobre, presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera di Milano, in occasione della presentazione del romanzo a fumetti “Le stelle di Dora. Le Sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte ed. Solferino), Raffaele Tedesco, apprezzato cantautore moliternese, eseguirà dal vivo la canzone inedita

“Da via Carini si vede il mare”. La canzone è nata da una poesia di Francesco D’Ottavio musicata da Raffaele. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel 1982 venne nominato anche prefetto di Palermo con l’incarico di contrastare Cosa nostra così come aveva fatto col terrorismo, venne assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 in Via Carini a Palermo.

Nell’attentato di via Carini, persero la vita la seconda moglie di Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Il romanzo a fumetti “Le stelle di Dora”, grande operazione di memoria e di educazione alla legalità rivolta ai ragazzi delle scuole superiori, sarà distribuito dai comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri in tutte le 11 mila scuole secondarie di secondo grado d’Italia.

Dal 3 settembre 2022, la graphic novel è stata pubblicata in e-book sull’app del Corriere della Sera.

L’evento del 10 ottobre si potrà seguire in diretta a partire dalle 11 su: corriere.it – facebook.com/corrieredellasera – fondazionecorriere.it

