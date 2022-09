Quarta dose vaccino covid, prenotazioni aperte per operatori sanitari

Da oggi è possibile prenotare, in Basilicata, la seconda dose booster (quarta dose) di vaccino covid per tutti gli operatori sanitari che abbiano ricevuto la terza inoculazione (prima dose booster) registrata in qualità di operatore sanitario.

Per la somministrazione della quarta dose la prenotazione sarà obbligatoria e potrà essere effettuata con un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose, calcolato automaticamente dalla piattaforma.

Si precisa che chi è rientrato nella categoria degli operatori sanitari successivamente alla somministrazione della terza dose, potrà sottoporsi a quarta dose presentando autocertificazione che attesti la data di inizio appartenenza alla categoria suddetta.

Di seguito il link per accedere al portale di prenotazione: