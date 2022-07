L’azienda sanitaria di Potenza ha aperto la prenotazione per tutte le persone “fragili” con più di 12 anni, adeguandosi alle disposizioni ministeriali. Per gli over 80 la vaccinazione resta libera. Invariato per il momento anche il calendario degli hub che manterranno giorni e orari di apertura al momento in vigore. L’Azienda sanitaria ha valutato non fosse necessario prolungarli dal momento che gli appuntamenti prenotabili – fa sapere l’Asp – sono superiori alla richiesta.

