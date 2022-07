Quarta dose per gli over 60: al via le prenotazioni

Sulla piattaforma regionale gestita da Poste italiane è già possibile prenotare la quarta dose di vaccino anticovid per tutti gli over 60. I punti vaccinali però rimangono aperti un solo giorno a settimana.

A breve sarà possibile prenotare sulla piattaforma anche la quarta dose per i fragili over 12, per i quali verrà pubblicato un avviso specifico. L’intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma.

L’Asp fa sapere che le prime dosi per gli over 12 anni restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria. La prenotazione è inoltre necessaria per le terze dosi. Restano ad accesso libero le terze e le quarte dosi per la categoria over 80.

I punti vaccinali resteranno aperti dalle ore 8:00 alle 13:30

Ecco il calendario dell’Asp

POTENZA – TENDA QATAR

– luglio: 14, 21, 28;

– agosto 4,11,18, 25

VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista” in Piazza Don Bosco

– luglio: 19, 26;

– agosto: 2, 9, 16, 23, 30

MELFI – Palestra Comunale di Via della Cittadinanza Attiva

– luglio: 18, 25;

– agosto: 1, 8, 16, 22, 29

PATERNO – Ambulatorio Asp di Piazza Isabella Morra

– luglio: 19, 26;

– agosto: 2, 9, 16, 23, 30

SENISE – complesso monumentale “San Francesco” in Piazza Municipio

– luglio: 18, 25;

– agosto: 1, 8, 16, 22, 29

LAURIA- palestra Isis Lauria in via Cerse dello Speziale

– luglio: 13, 20, 27;

– agosto: 3, 10, 17, 24, 31

Per quel che riguarda l’Asm, rimane invariato il calendario già presente sul sito dell’Azienda sanitaria materana, almeno per tutto il mese di luglio.