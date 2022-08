Prospettive oltre l’estrazione di petrolio in Basilicata

Per chi ha letto gli articoli scorsi sul “Bike Tour della Decrescita” in Basilicata (https://bit.ly/3K4WiRu https://bit.ly/3PLhA87) e per chi solo adesso apprende del passaggio di questo tranquillo giro ciclistico che attraverserà la nostra bella valle a fine mese, potrà interessare sapere che mercoledì 31 agosto gli organizzatori incontreranno in un DIBATTITO PUBBLICO, dalle ore 17.30 presso la Sala Comunale di Guardia Perticara, il regista de L’Inganno Mimmo Nardozza, i componenti delle associazioni Covacontro Giorgio Santoriello, dello Osservatorio Popolare della Val d’Agri Camilla Nigro e di ASud Marica Di Pierri, moderati da Valerio Bonanni, di AltriMondi Bike Tour e da Karl Krähmer del Movimento per la Decrescita Felice, come descritto anche sul link https://bit.ly/3Qror7r di Facebook.

Agli amanti delle due ruote potrà far piacere unirsi alla PEDALATA A TEMPA ROSSA con i ciclisti di FIAB Ciclostile di Potenza, del Movimento per la Decrescita Felice e di Altri Mondi Bike Tour, oppure per pedalare un po’ di più e acquisire consapevolezza di quanto è successo, succede e succederà nei territori a noi vicini, potrà direttamente iscriversi al Bike Tour della Decrescita Felice utilizzando quest’altro link http://www.decrescitafelice.it/2022/04/bike-tour-2022-iscriviti

Buona valle a tutti e buone pedalate