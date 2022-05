Programmate le anteprime della web serie “Cuori Lucani”, girata tra la Val d’Agri e la Val Camastra

La web serie Cuori Lucani, interamente girata nel territorio dell’Alta Val d’Agri e della Val Camastra con protagonisti che vivono nell’area, sarà proiettata in anteprima, grazie alla disponibilità delle Amministrazioni dei Comuni ospitanti:

Il 24 maggio a Montemurro – h. 19 – Sala convegni san Domenico

Per prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-cuori-lucani- proiezione-gratuita- montemurro-341756451747

Il 25 maggio a Marsicovetere – h. 19 – Centro sociale “A. Montano”

Per prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-cuori-lucani- proiezione-gratuita-villa- dagri-341784455507

Il 26 maggio a Moliterno – h. 19 – Cine Teatro Pino

Per prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-cuori-lucani- proiezione-gratuita-moliterno- 341789209727

Ingresso gratuito, suggerita la prenotazione.

A queste proiezioni potranno seguirne altre in altri Comuni che si candideranno a trasmetterle, compatibilmente con le disponibilità logistiche.

Successivamente la Web Serie sarà proposta al pubblico nazionale e internazionale attraverso i media, i canali web, i social e i festival internazionali.

Cuori Lucani è una web serie in 7 episodi, ciascuno dedicato ad un protagonista. Il motivo conduttore della web serie è il racconto della passione che ciascuno di loro manifesta nei confronti del proprio lavoro e della propria terra.

Cuori Lucani racconta le storie di:

1. Angelo, maniscalco itinerante in Val d’Agri

2. Vittoria, produttrice di confetture naturali dalle formulazioni spesso originali

3. Antonio, giovane e innovativo agricoltore

4. Francesca, produttrice del famoso Canestrato di Moliterno

5. Antonella, arpista di Viggiano

6. Fabio, artista del tatuaggio

7. Rocco, ceramista di Calvello.

La web serie è stata realizzata per la regia di Iacopo Patierno nell’ambito del progetto Cuore Basilicata, sponsor Eni, con il patrocinio dei Comuni dell’area.