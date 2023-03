Primo appuntamento di “AltroCinemaPossibile”, il cinema dei diritti. A Villa d’Agri il 16 marzo

Giovedì 16 marzo presso il Centro Sociale “A.Montano” di Villa d’Agri alle ore 21, ingresso libero, sarà proiettato Flee, documentario di animazione di Jonas Poher Rasmussen.

Amin Nawabi è un accademico danese trentenne di origine afghana. Facendo ricorso all’animazione, il film segue la sua vita nel presente – la relazione col fidanzato, l’ambizione professionale, la difficoltà ad avere una vita stabile – e ascolta dalla sua voce il passato a lungo taciuto: l’infanzia in Afghanistan nel 1984, l’arresto del padre, la guerra civile dopo la ritirata dell’Urss, la fuga a Mosca nei primi anni ’90 con madre, fratello e due sorelle, un viaggio della speranza verso la Svezia e una deportazione, le attese infinite e poi, infine, l’arrivo in Danimarca con una storia familiare inventata come sola condizione per essere accettato in quanto rifugiato… Chi è veramente Amin? E come riuscirà a fare i conti con la sua storia familiare?

Miglior film d’animazione e Miglior documentario Prix ARTE – EFA (European Film Awards) 2021

Miglior documentario straniero – Sundance Film Festival 2021

Miglior film indipendente internazionale – British indipendent Film Awards 2021

Miglior documentario – National Society of Film Critics Awards 2022

Miglior documentario – National Board of Review USA 2021

La rassegna proseguirà giovedì 23 con il film “Qualcosa di memeraviglio”, diretto da Pierre-François Martin-Laval per poi concludersi il 30 maggio con il documentario di Luigi D’Alife e Andrea Paco Mariani “The Milky Way”.