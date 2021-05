Presentazione patto di parità per il lavoro e per la sostenibilità. Lunedì 10 maggio

La Commissione Regionale di Parità e Pari Opportunità di Basilicata e la Camera Forense Ambientale sottoscrivono il PATTO DI PARITÀ PER IL LAVORO E LA SOSTENIBILITÀ.

L’iniziativa consiste in un piano al quale si invitano ad aderire, tramite sottoscrizione, tutti gli stakeholders pubblici e privati al fine di disegnare il rilancio e lo sviluppo della regione Basilicata fondato sulla transizione ecologica con l’obiettivo di creare lavoro di qualità, stabilmente adeguato e giustamente remunerato, e così contrastare le diseguaglianze di genere e ridurre le distanze fra le persone, le comunità e le aree territoriali.

Il PATTO DI PARITA’ PER IL LAVORO E PER LA SOSTENIBILITÀ intende promuovere investimenti in educazione, istruzione, formazione, ricerca e cultura nel settore green.

I percorsi formativi progettati dalla Camera Forense Ambientale contribuiranno alla definizione delle nuove professioni verdi.

SARANNO PRESENTI

MARGHERITA PERRETTI , PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELLA REGIONE BASILICATA

CINZIA PASQUALE , PRESIDENTE DELLA CAMERA FORENSE AMBIENTALE

ROCCO GUARINO , PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DINA SILEO , CONSIGLIERA REGIONALE CON DELEGA ALLA CULTURA

, CONSIGLIERA REGIONALE CON DELEGA ALLA CULTURA ILARIA FONTANA, SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (IN COLLEGAMENTO VIDEO)