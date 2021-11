Presentazione panrustico Lucano, il primo panettone salato che celebra e promuove la Basilicata

L’identità della Basilicata in un unico prodotto. È nato il panrustico LUCANO, il primo panettone salato che unisce storia, sapori, profumi e tradizioni della Basilicata, fondendoli in un gusto autentico.

Ideato dalla Pasticceria Romano, il panrustico LUCANO è un prodotto innovativo, non solo perché capofila nel suo genere, ma anche perché basato sulla promozione di tutte le eccellenze della nostra regione, grazie alla cooperazione di una serie di aziende del territorio, sia giovani, come la stessa pasticceria Romano, nata nel 2018 dall’estro del pluripremiato pasticciere Vincenzo Romano – membro della Nazionale italiana cuochi e rappresentante dell’Italia ai Mondiali di cucina di Lussemburgo proprio nel 2018, dove ha trionfato con l’oro –, che colonne portanti dell’agroalimentare lucano.

Cinque nello specifico le eccellenze alimentari coinvolte, con altrettante aziende, nel progetto del panrustico LUCANO insieme alla Pasticceria Romano, di cui il primo panettone salato della Basilicata porta il marchio: l’olio fruttato e dolce del Frantoio Oleario Pace, il caciocavallo lucano dei F.lli Pace e Becce, il pomodoro Ciettaicale di Tolve dell’Azienda Agricola De Angelis, il salame dolce stagionato della Macelleria Sordetti e lo zafferano Maro.

Un prodotto che celebra e promuove la Basilicata in ogni dettaglio. L’idea del pasticciere Vincenzo Romano, il cui lavoro si basa da sempre su innovazione, tradizione e artigianalità, è nata dalla voglia di portare in tavola il sapore più autentico della Lucania. Quello delle antiche tradizioni, del ricordo dei nostri nonni quando dopo una giornata di lavoro nei campi si ristoravano con lu muzzc; quello delle tavole imbandite con i prodotti nostrani: dal caciocavallo al salame stagionato, passando per i pomodori sott’olio accompagnati dall’immancabile pane. Così la sua ultima creazione è un lievitato a base di lievito madre in cui sono racchiusi e si sprigionano tutti i sapori de lu muzzc, impreziositi ed esaltati dallo zafferano.

Il risultato è un prodotto che racchiude l’identità della Basilicata, portandone il gusto inconfondibile: un sapore unico che evoca tradizione, convivialità e famiglia.

Il panrustico LUCANO sarà presentato in una conferenza stampa aperta al pubblico, alla presenza di tutti i partner coinvolti nel progetto, martedì 30 novembre alle 17:30 presso Pace Bio in viale del Basento a Potenza.