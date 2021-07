Presentazione del mini-documentario di Talking Generations

Il documentario, dicono i ragazzi di Talking Generations: “è il risultato di ricerche, interviste, chiacchierate, approfondimenti, gare fotografiche, racconti e tutto ciò in cui ci avete visti impegnati quest’anno! Ma soprattutto un regalo per la nostra comunità, nella speranza di poter ricucire le distanze createsi nel corso di questo difficile periodo di isolamento! Cercheremo di trasmettervi tutto questo con il nostro mini-documentario, sfruttando ciò che più unisce la nostra comunità… Radici e tradizioni che ci terranno per sempre legati alle nostre origini e che, speriamo, saranno sempre monito e ragione per ritornare“.

Seguiremo l’evento di Talking Generations per raccontare l’esperienza di questi ragazzi.