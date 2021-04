Prenotazione vaccini, Bardi: “Poste ha appena abilitato la prenotazione per coloro che non riuscivano ad accedere”

“Abbiamo tre dati molto positivi: la Basilicata è la prima Regione per la vaccinazione degli Over 80. Siamo invece fieramente ultimi per la categoria “altro”: auspico massima severità contro i furbetti del vaccino. E poi abbiamo il tasso di occupazione delle terapie intensive Covid più basso d’Italia. Abbiamo una sola criticità, riguarda gli Over 70: per questo lunedì anche tale categoria potrà accedere alla prenotazione sulla Piattaforma Poste“.

Lo comunica il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.