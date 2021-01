Grumento Nova: bando “Premio Di Biase – Laveglia” per tesi magistrale e dottorato di ricerca in filosofia

Il Comune di Grumento Nova in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Peano”, La Fondazione Sinisgalli, l’Università degli studi della Basilicata, l’Università degli studi “Federico II” di Napoli, l’Associazione “Fare Ricerca”, il gruppo di ricerca Officine Filosofiche (Dipartimento FilCom – Università di Bologna) e Quodlibet Editore indice la seconda edizione del bando “Premio Di Biase – Laveglia” per tesi magistrale e dottorato di ricerca in filosofia.

Il premio è dedicato alla memoria di Nicola Di Biase e Giuseppe Laveglia che hanno dedicato l’intera esistenza allo studio e all’insegnamento della filosofia.

Il comitato scientifico della II° edizione del premio “Nicola Di Biase – Giuseppe Laveglia” è composto da: Enzo Alliegro (Università degli Studi Federico II di Napoli), Manlio Iofrida (Università degli Studi di Bologna), Maurizio Martirano (Università degli Studi di Basilicata), Sara Rotondaro (Dirigente Istituto Istruzione Superiore “G. Peano”).

Nella sua prima edizione il concorso ha visto la partecipazione di moltissimi studenti e studentesse di filosofia provenienti da diverse università (10 atenei italiani, 1 ateneo estero): Università degli Studi della Basilicata, Università di Napoli “Federico II”, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Firenze-Pisa, Università degli Studi di Bologna, Università di Padova, Università degli Studi di Verona, Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Università degli Studi Milano-Bicocca, Università degli Studi di Torino, Universidad de Sevilla.

Anche per questa edizione il concorso è suddiviso in due categorie: Tesi di laurea Magistrale in filosofia (categoria A) e tesi di dottorato di ricerca in filosofia (Categoria B).

Gli elaborati dovranno trattare i seguenti temi

Filosofie dell’interculturalità Il dibattito natura-cultura La questione della storia nella filosofia moderna e contemporanea

Per i vincitori della categoria A è previsto un premio in denaro così suddiviso:

1000€ al primo classificato

600€ al secondo classificato

400€ al terzo classificato

mentre per il vincitore della categoria B è previsto come premio la pubblicazione dell’elaborato con l’editore Quodlibet.

Le domande di partecipazione, redatte in formato digitale, insieme all’elaborato in forma digitale (.pdf), dovranno essere inviate entro il 30 Aprile 2021 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.grumentonova@certrupar.basilicata.it e all’indirizzo concorsodibiaselaveglia@gmail.com

È possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione al link: http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi.html