Grumento Nova: i vincitori del premio “Nicola Di Biase – Giuseppe Laveglia”

Si è svolta sabato 22 agosto nel Castello Sanseverino di Grumento Nova, la premiazione del premio nazionale intitolato ai docenti Nicola Di Biase e Giuseppe Laveglia sulle tesi Magistrali e Dottorati di Ricerca sulla filosofia.

Ad aprire gli interventi il saluto istituzionale del Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice, che ha parlato della memoria comune con delle radici solide che legano il proprio comune ai docenti Di Biase e Laveglia, a seguire ha preso la parola il Professore Enzo Alliegro – della Commissione esaminatrice del premo – che ha moderato gli interventi. Dopo aver espresso la gratitudine al Comune di Grumento per aver istituito un premio nazionale di così alto valore per la nostra regione, ha invitato i professori dell’istituto G. Peano di Marsico Nuovo e Viggiano, Francesco Petrone e Gianluca Sarapo ad intervenire per omaggiare il ricordo di Nicola Di Biase e Giuseppe Laveglia.

Dopo gli interventi della Commissione esaminatrice, composta anche dai Professori Manlio Iofrida (Università di Bologna) e Maurizio Martirano (Università di Basilicata), si è passati ad indicare le 4 tesi vincitrici, su 27 arrivate alla commissione, risultate meritevoli del premio:

1° premio per le tesi magistrali Piero Carreras;

2° premio ex-equo per le tesi magistrali Tonia D’amato e Emanuele Urso;

1° premio per il Dottorato di Ricerca Lorena Grigoletto.

Di seguito il video della diretta di tutto l’evento sulla nostra pagina facebook:

Le foto dei premiati:







Foto copertina e vincitori di Michele Tropiano