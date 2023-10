Premio Appennino a Bonaccini e De Bortoli. Gli eventi del primo week-end

Da questa mattina, 5 ottobre, a Montemurro ha preso il via il Premio Appennino 2030Fest con il progetto “M.A.G.M.A. – Cammino in Appennino” con la partenza dei camminatori per un percorso letterario da Leonardo Sinisgalli a Carlo Levi, da Montemurro, passando per Armento, Gallicchio e Missanello, con arrivo il prossimo 8 ottobre ad Aliano

Nella giornata di domani, 6 ottobre, in mattinata il Premio incontra le scuole per confrontarsi sul tema della sostenibilità attraverso l’evento spettacolo del Mago comico Magic Word.

Nel pomeriggio dalle ore 18 il Sindaco di Montemurro Senatro Di Leo e il direttore della Fondazione Appennino Piero Lacorazza presenteranno il Premio Appennino. A seguire andrà in scena lo spettacolo del Festival Appennino Mediterraneo (F.A.Me.) dal titolo “I te voglio bene assaje, musiche storie, danze e persone della Napoli dal ‘600 ad oggi”. Accanto alla Ensemble musicale “Salerno Classica” ci saranno gli interpreti Sergio Mari (attore), Alessandra Ranucci (ballerina e attrice), Annalisa D’Agosto (soprano), Achille del Giudice (Tenore); gli arrangiamenti e le elaborazioni musicali sono di Roberto Marino per le musiche di Rossini, Donizetti, Di Capua, Totò, Pino Daniele ed una selezioni di canzoni e villanelle anonime del ‘600 napoletano.

Sabato 7 ottobre, alle ore 18, con i saluti istituzionali ed una presentazione dello scrittore Raffaele Nigro avrà inizio la cerimonia di conferimento dei premi al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al giornalista e saggista Ferruccio de Bortoli che saranno protagonisti di un talk moderato dalla giornalista Daniela Tagliafico direttrice di Rai Quirinale durante la Presidenza di Giorgio Napolitano.

Quest’anno il comitato del Premio – composto da Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo, Gianni e Piero Lacorazza – ha scelto di porre attenzione alle “Radici in Appennino” anche in vista delle prossime attività che Fondazione Appennino porterà avanti in virtù della partecipazione al progetto “Paesi e Radici” – vincitore di un bando del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – per promuovere nel 2024 il turismo delle radici. In questa sezione per “Il Paese è paese d’inverno” sarà assegnato il premio alla memoria alla pittrice e scrittrice Maria Padula.

A seguire il Festival Appennino Mediterraneo porta in scena “Paesaggi dal set – grandi colonne sonore dal cinema” con Antonella Tatulli (soprano) e il Mirror Guitar Duo composto Alfonso d’Alvino e Pietro Santarsiero.

Il Premio Appennino 2030Fest proseguirà sabato 21 e domenica 22 ottobre con la premiazione di Andrea Vitali, Sabrina Giannini ed Enrico Giovannini e ulteriori eventi che ne caratterizzeranno il profilo culturale ed artistico.

Ai premiati sarà consegnata un piccolo graffito con il logo della Fondazione Appennino realizzato con la tecnica della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro; a questo prodotto di artigianato artistico si affiancheranno i prodotti tipici del territorio riconosciuti e protetti nell’origine e nella geografia.

Gli eventi si terranno a Montemurro nella sala dell’ex Convento San Domenico in piazza Giacinto Albini.