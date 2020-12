Potenzialità di sviluppo per la Basilicata: interviste all’Imprenditrice Mariarita Costanza e al Prof. Giorgio Ventre

In vista dell’evento conclusivo del Think Tank Basilicata 2020 “Energie per un futuro sostenibile”, domani 4 dicembre dalle 9:30 alle 17:30, con la possibilità di seguire la lunga diretta anche sul nostro canale facebook, continuano le nostre interviste via skype ai relatori che domani interverranno al forum internazionale:

L’Ing. Mariarita Costanza, Ingegnere Elettronico Titolare di Macnil Gruppo Zucchetti, racconta la sua esperienza imprenditoriale ed invita i giovani del Sud a non arrendersi:

Il Prof. Giorgio Ventre, Direttore di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’informazione presso l’Università Università Federico II Napoli e direttore di “Apple Academy”, analizza la situazione del contesto imprenditoriale lucano:

Per le altre interviste realizzate dalla nostra redazione: Think Tank Basilicata “Energie per un futuro sostenibile”. Evento online il 4 dicembre

https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2020/ Per maggiori informazioni sull’evento visita il sito internet:

Per partecipare al Forum digitale del 4 dicembre, compilare la scheda di registrazione che trova a questo link: https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2020/iscriviti/